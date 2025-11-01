Coro y Orquestas realizó su “Concierto Final 2025”

En la mañana de este sábado 22, en las instalaciones de la Escuela Provincial de Educación Secundaria N° 59 “Pabla Idoyaga” del barrio Antenor Gauna de la Jurisdicción Cinco, se llevó a cabo el “Concierto Final 2025” del Programa Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles, dependiente de la Coordinación de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Cultura y Educación.

El ministro de dicha cartera, el ingeniero Julio Aráoz, asistió al evento y destacó que dos unidades educativas de Capital llevan adelante estos talleres gratuitos y abiertos para los estudiantes de Primaria y Secundaria: “Se tratan de la EPES N° 57 del barrio Liborsi y de la EPES N° 59, cumpliendo hoy esta última orquesta 15 años de desarrollo del programa”.

Asimismo, al seguir dialogando con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), pidió “hacer memoria y recordar que este programa lo lanzó Nación con motivo de celebrar el Bicentenario de la Argentina e inició posibilitando a los estudiantes a contar con instrumentos de orquesta sinfónica y a cofinanciar parte de su sostenimiento”.

Hizo notar que “la provincia de Formosa acompañó con todo el plantel docente, las instalaciones y la logística necesaria”, sin embargo, a partir del 2015, cuando Mauricio Macri asumió el Gobierno nacional, “este programa se cortó”, lamentó. Luego, con la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner “se lo recuperó y ahora con Javier Milei directamente desapareció”.

No obstante, “gracias a la decisión del gobernador Gildo Insfrán de sostener el programa, hoy estamos aquí, porque en el marco de todas las obligaciones que la provincia tiene con su pueblo, decidió sustentarlo con fondos propios”.

“Hay más de 120 entre jóvenes y niños ejecutando los instrumentos con piezas musicales que han trabajado durante todo el año, más alumnos de otro taller que funciona en el barrio Lote 4, lo cual es el fruto del trabajo comunitario y militante. Es decir, estuvimos todos juntos y unidos celebrando este encuentro”, acentuó el funcionario.

Finalmente, remarcó que “esta es una muestra más de lo que significa la educación pública y gratuita con inclusión, la que en Formosa es un mandato constitucional y un derecho humano”.







