Emotiva ceremonia a 15 años del fallecimiento del Subcomisario Eber Falcón

Se realizó en la Comisaría Seccional Quinta, que lleva su nombre

En una sencilla y conmovedora ceremonia, se evocó el decimoquinto aniversario del fallecimiento del Subcomisario post mortem Eber Miguel Falcón, caído en cumplimiento del deber.

El acto se realizó en la mañana de este domingo, en la Plaza de Armas de la Comisaría Seccional Quinta del barrio Eva Perón, donde se encuentra emplazado un monolito que perpetua la imagen del Oficial jefe, cuya dependencia lleva su nombre.

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González presidió el acto recordatorio, acompañado del jefe de Policía Comisario General Juan Moisés Villagra.

También estuvieron presentes el subsecretario del Narcocrimen Comisario General ® Juan Bernabé Escobar y la subsecretaria de Justicia Comisario Mayor Dra. María Higinia Sena.

Además asistieron integrantes de la Plana Mayor Policial, Oficiales jefes, subalternos y personal subalterno y miembros de la 18º promoción de oficiales.

Especialmente invitadas, asistieron la madre del extinto policía señora Ramona Esther Encina, su hermana Beatriz Falcón, su sobrino el Oficial Principal Guido Emanuel Falcón y sus primos.

Eber Miguel Falcón falleció el 23 de noviembre de 2010 cuando una comisión policial intervenía a instancia de una orden judicial a partir de la denuncia de usurpación de una propiedad privada por parte de un grupo de originarios en la zona de la Colonia La Primavera.

Se realizó un acto de homenaje en memoria del extinto oficial jefe, con el descubrimiento de una placa recordatoria.

Luego, el Ministro Extraordinario de la Comunión de la Pastoral Policial, Sargento Primero Cesar Rivarola, ofreció una breve invocación religiosa, seguido del depósito de ofrendas florales frente al monolito que perpetúa la memoria del Subcomisario Post Morten, más un respetuoso silencio en honor a un hombre que ofrendó su vida en cumplimiento del deber.

La ceremonia finalizó en un marco de recuerdos que perdura en el corazón de todos sus seres queridos y de los integrantes de la Institución.



