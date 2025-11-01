Sin variaciones respecto al anterior reporte, se presentaron los nuevos casos de dengue en el cierre de esta semana

Recuerdan a la comunidad que las medidas preventivas son la manera más efectiva de evitar la enfermedad. Entre ellas, eliminar los recipientes donde puede criarse el mosquito que la transmite, el Aedes aegyti, sigue siendo fundamental.

De acuerdo al parte informativo provincial de la Estrategia de Gestión Integrada de Dengue, difundido este sábado 22, en la última semana se realizaron 4997 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando dos de ellos resultados positivos.

Dichos casos se registraron en Formosa Capital y en Palo Santo.

Además, se consignó que no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital, como tampoco pacientes tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia. Y no hubo hemocomponentes transfundidos ni fallecidos por dengue.

En cuanto a las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con dengue, se precisó que fueron nueve.

Respecto de los datos acumulados de la provincia al día de hoy, el total casos diagnosticados desde el 1° de enero de 2025 a la fecha es de 1473, los serotipos virales circulantes son el DEN 1 y DEN 2 y los fallecimientos por dengue desde el 1° de enero de 2024 a la fecha es cero.

En lo referente a las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, se puntualizó que las viviendas con control focal realizado (bloqueadas) fueron 5169, las visitadas 8761, las cerradas 2669, en las que se negó el ingreso a la brigada sanitaria 923 y en las que se erradicaron larvas del mosquito 529.

La provisión de repelentes y larvicidas fabricados por el Laboratorio Provincial Laformed totalizó 5169, mientras que en la logística implementada para las acciones de control del Aedes aegypti fueron afectadas unas 359 personas al control del mosquito.



