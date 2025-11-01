El Instituto Politécnico Formosa incorporó nuevo equipamiento para la sala de informática del CEFMA
Javier Di Paola, coordinador del Centro de Entrenamiento y Formación en Manufactura Avanzada (CEFMA) del Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, confirmó que esta institución incorporó recientemente un nuevo equipamiento para la sala de informática.
Se trata de computadoras especiales para realizar diseño asistido por computadora (CAD) y manufactura asistida por computadora (CAM). Según informó, hace una semana los equipos que se incorporaron están siendo probados para constatar que todos los componentes funcionen.
En el caso del diseño asistido por computadoras, a modo general, señaló que con CAD “se modela algo que uno está queriendo diseñar, pero que no existe o también que si ya existe, necesito volver a fabricarlo. Entonces en ese programa se van cargando los datos”.
Con el CAM, que es la manufactura asistida por computadora, por su parte, “voy probando cómo puede ser la fabricación de una pieza antes de pasar a una máquina”.
Ambos equipamientos proporcionan mucha facilidad para el área de desarrollo de software, de allí que cada vez sea más necesario incorporarlos.
Entonces, los estudiantes que se forman en el Politécnico van contando con este conocimiento, de manera que podrán asistir a empresas u organismos en esta área, porque remarcó que “la función es desarrollar modelos creados en software especial. Y también crear la simulación de esos modelos para luego pasar a la producción industrial”.
Aunque todavía se está trabajando en ello, adelantó que “próximamente se está analizando la posibilidad de que personas externas al Instituto puedan venir a recibir una formación, ya sea un ingeniero o diseñador industrial que necesite desarrollar esta área, armando cursos especiales para ello”.