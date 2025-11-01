El Partido Intransigente celebra el día del Militante

Hoy celebramos a quienes, con compromiso y convicción, nunca dejaron de luchar por un país más justo, libre y solidario.

La militancia es presencia, es organización, es entrega cotidiana por las causas que nos unen y nos mueven. En tiempos difíciles, volver a la militancia es volver a nuestras raíces: al abrazo colectivo, a la solidaridad y a la defensa de los derechos conquistados.

Sigamos construyendo el país que soñamos, desde cada barrio, cada espacio y cada compañero y compañera. La militancia vive en cada uno de nosotros.

“SERA MILITANTE CUANDO SIENTAS PROPIAS LAS NECESIDADES DE LOS DEMAS, CUANDO, SEA HUMILDE Y SOLIDARIO. CUANDO RENUNCIES A TODA AMBICION DESMEDIDA. MILITANCIA ES SOLIDARIDAD Y JUSTICIA” Feliz Día de la Militancia. . MESA DIRECTIVA DEL COMITÉ PROVINCIAL – PARTIDO INTRANSIGENTE FORMOSA