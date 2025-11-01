El intendente Jofré firmó escrituras traslativas de dominio que benefician a vecinos de la ciudad

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, realizó este viernes la firma de la escritura traslativa de dominio, dando así por finalizado este importante trámite administrativo iniciado en la Municipalidad de Formosa.

Las personas beneficiadas en esta ocasión fueron Aida Elbira Sosa, del barrio San Francisco; y María Elena Fernández López, del barrio Eva Perón.

Se trata de un acto muy gratificante, teniendo en cuenta que es la entrega de un título de propiedad, algo tan importante para los vecinos y vecinas de la ciudad, ya que con este documento se garantiza la seguridad jurídica de su vivienda.

La firma se hizo con la presencia de los escribanos Oscar Leguizamón y Osvaldo Alberto Tarantini.

Cabe resaltar que en lo que va del año 2025 ya se han firmado 18 escrituras públicas, en tanto que desde el 2016, se ha beneficiado a 75 vecinos y vecinas de la ciudad con este importante trámite. Es destacable también el comprometido trabajo que han hecho las escribanías que participaron para hacer posible esta reconfortable acción.



