El intendente Jofré saludó a los inspectores de tránsito en su día

El intendente de la ciudad de Formosa, Ing. Jorge Jofré, saludó a los inspectores de tránsito al conmemorarse este 22 de noviembre su día. La fecha de la celebración corresponde a la creación del cuerpo de tránsito municipal capitalino, que data del año 1962, durante la intendencia de don Juan Luis Díaz.

“Hago oportuna esta fecha para reconocer la valorable tarea que a diario lleva adelante el personal vial aplicando normativas específicas en materia de ordenamiento del tránsito, con el objetivo de mantener una ciudad organizada y segura”, resaltó Jofré.

“Decirles además que me siento orgulloso por contar con este grupo de trabajadores que con compromiso, disciplina y vocación de servicio, velan cada día por el orden y la seguridad en nuestras calles. Gracias por su labor incansable regulando el tránsito, orientando a conductores y peatones, y protegiendo la vida en la vía pública", resaltó.

Por su parte, el director de Tránsito de la Municipalidad, Orlando Ortiz también hizo propicia la oportunidad para saludar “a quienes día a día trabajan con gran responsabilidad no solo para el ordenamiento del tránsito sino también en permanente tareas de concientización y educación vial”.

Además, destacó Ortiz, la gestión del Intendente Ing. Jorge Jofré, quien desde su rol "aportó significativamente en el avance del equipamiento del cuerpo, que actualmente cuenta con 30 motocicletas en circulación, dos grúas y vehículos adicionales para patrullar y garantizar un mejor control del tránsito en toda la ciudad".







