El municipio acentúa trabajos de bacheo para mejorar el estado de calles
Con múltiples frentes de acción en el ejido urbano, la comuna local mantuvo en pie su plan para el mantenimiento de la estructura vial, el que viene desarrollándose a través de trabajos de bacheo ejecutados desde la Secretaría de Obras Públicas para la recomposición de placas de hormigón.
De acuerdo a datos detallados desde el área, se realizaron intervenciones en el área céntrica sobre Irigoyen, entre Eva Perón y Mitre; Eva Perón, entre Brandsen e Irigoyen; Irigoyen, entre Rivadavia y Belgrano; San Martín, entre Salta y Fotheringham; San Martín, entre Brandsen y José M. Uriburu, y San Martín, entre Av. 25 de Mayo y España.
Otros sectores beneficiados se ubican sobre la Av. Gob. Gutnisky en distintos tramos, como así también sobre Av. 25 de Mayo en sus intersecciones con Av. Pantaleón Gómez y con Jujuy; Jujuy casi Irigoyen; Av. 9 de Julio en sus intersecciones con Paraguay y con Salta; Salta y Sarmiento; Fontana, entre España y Saavedra; Maipú, entre Fontana y Eva Perón, y Eva Perón, entre Maipú y Pringles.
Además sobre Pringles, en sus intersecciones con Av. 9 de Julioy con Fortín Yunká; 17 de Octubre, entre Saavedra y Pringles; Belgrano y Brandsen, y sobre Moreno, en sus intersecciones con Av. 25 de Mayo y con Fotheringham.