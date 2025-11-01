El Colorado: presentaron el proyecto "Guardianes de Formosa"





La iniciativa busca mostrar a los estudiantes lo hermosa que es Formosa, con sus diferentes ecosistemas, su riqueza natural, la flora y la fauna que alberga. Cómo así también la interacción con los habitantes de este bendito suelo formoseño.

El objetivo es que de la observación, se pase a la participación activa de los jóvenes como protagonistas del cuidado de toda esa riqueza natural, de allí la denominación: “Guardianes de Formosa”.

El lanzamiento en El Colorado, contó con la presencia del intendente Mario Brignole, el responsable del proyecto, Doctor y fotógrafo profesional, Pablo Córdoba, alumnos, directivos y autoridades en general.



