Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: La Municipalidad concientizó a los vecinos

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la Secretaria de Acción Social de la Municipalidad, mediante la Dirección de Cuestiones de Género, instaló un stand informativo frente al Reloj Histórico, donde se llevaron adelante actividades de sensibilización y concientización con los vecinos.

Vale recalcar que, el objetivo de esta jornada es concientizar sobre esta problemática que afecta sobre todo a las mujeres en el mundo, y reclamar políticas para la erradicación de la violencia.

Al respecto, la responsable del área organizadora, Dra. María Silvia Carrizo manifestó: "La iniciativa se centra en acercar información y promover la reflexión en un contexto social preocupante. Por ello, buscamos trabajar con políticas públicas que busquen cambiar esta mirada desigualitaria y promover justicia, igualdad y respeto".

"Asimismo, las propuestas formativas como estas, que son fundamentales para capacitar a la sociedad formoseña para luchar contra las violencias hacia las mujeres, lo realizamos los 365 días del año a través de la Dirección de Género", cerró la funcionaria.



