Campaña de prevención del cáncer de piel: El HIEF brindó una capacitación sobre un novedoso tratamiento

Estuvo a cargo de un reconocido investigador del CONICET y dirigida a médicos de distintas especialidades y residentes de toda la provincia.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se suma a las actividades de la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel, que inició el pasado martes 17 y se extiende hasta el viernes 21, impulsada anualmente por la Sociedad Argentina de Dermatología.

En ese marco, en la mañana de este martes 18, el Hospital Interdistrital Evita llevó adelante una capacitación sobre electroquimioterapia, una nueva herramienta terapéutica para el tratamiento del cáncer de piel, que contó con la disertación del doctor en Medicina, Felipe Maglietti, investigador adjunto del CONICET y director del Instituto Barceló de Investigación Traslacional.

El evento se desarrolló de forma presencial en las instalaciones del nosocomio y, a su vez, fue transmitido vía Webex, reunió a dermatólogos, oncólogos, urólogos, cirujanos, patólogos, gastroenterólogos, clínicos y residentes de los efectores sanitarios de toda la provincia.

Al ser consultado por esa técnica innovadora, Maglietti puso de resalto que se trata de “una nueva herramienta terapéutica para el tratamiento del cáncer de piel y consiste en la administración de un agente de quimioterapia en muy baja dosis, seguido de la aplicación de un campo de electroporación, que permite la entrada del medicamento al interior del tumor”.

Explicó que “permite tratar lesiones difíciles que, por su localización o porque el paciente rechaza, no se pueden operar, o porque se han operado y se han hecho múltiples líneas de tratamiento y no ha tenido la respuesta esperada”.

“En algunos casos puede utilizarse como una terapia de rescate y en otros el paciente puede recibirla antes de la cirugía para reducir la lesión y poder realizar una cirugía con mejores márgenes de seguridad y mejores resultados”, profundizó.

Asimismo, remarcó que los efectos “son mínimos” y se resuelven completamente en la semana siguiente a la aplicación del tratamiento.

Sistema de salud “excelente”

Acerca de su apreciación sobre el sistema de salud público provincial, el doctor expuso que “es excelente” y valoró “el nivel de atención, ya que sorprende gratamente a cualquiera que tiene una fantasía equivocada de la provincia”.

“El hecho de estar acá, dando esta capacitación en electroquimioterapia, que es un tratamiento de punta en Europa, al igual que en la Argentina, habla de la excelencia y el nivel de actualización que hay acá en Formosa”, agregó contundente.

Contexto nacional

Respecto de las políticas que viene aplicando el actual Gobierno del presidente Javier Milei, el investigador hizo notar que “es complejo” y añadió que “estamos en una situación de ajuste presupuestario y de recortes en donde es difícil investigar”.

“Pero, por supuesto, los investigadores argentinos nos caracterizamos por nuestra capacidad de lograr resultados con el presupuesto que hay”, aseguró e indicó que “aún así, nos arreglamos para que el CONICET sea la institución de ciencia número uno de América Latina, con renombre internacional en Europa y en Estados Unidos”.

Semana

Por su parte, la médica Tatiana Sosa, referente del Servicio de Dermatología del HIEF, indicó que “como todos los años, el Gobierno provincial se adhiere a la Campaña Nacional del Cáncer de Piel y desde el MDH se apoyan las múltiples actividades”.

Para dar inicio a la semana, el día lunes 17 de noviembre, un equipo integrado por médicos dermatólogos de toda la provincia, se trasladó hasta el Hospital Distrital de Ingeniero Juárez, en donde “atendimos a más de 200 pacientes de esa localidad, como de otras de la zona, e hicimos también prácticas quirúrgicas”, comentó.

Sobre la jornada del martes, señaló que se desarrolló “el taller del doctor Maglietti por la mañana y, por la tarde, junto con los oncólogos participamos de una charla sobre melanoma de la Asociación Formoseña de Oncología (AFOC)”.

Recordó que el cáncer de piel “es el más frecuente que existe en todo el mundo y que se produce, principalmente, por la radiación acumulada a lo largo de toda la vida”.

Explicó que “el sol va dañando la piel y que las quemaduras solares van cambiando el ADN de las células, lo que hace que con el tiempo se desarrollen tumores benignos o malignos”.

Se presenta habitualmente en las zonas del cuerpo que no están cubiertas por la ropa como la cara, las manos y el cuero cabelludo.

Enfatizó que “hay que prestar especial atención cuando tenemos alguna lesión, por ejemplo, un granito que pasan tres semanas y no se cura, o que con el mínimo roce de la ropa sangra, o que con el tiempo crece”.

En este punto, marcó que “la detección temprana es fundamental” y es por ello que ante cualquier lesión “es importante hacer una pronta consulta con el dermatólogo”.

Aseguró que “si es detectado a tiempo y la lesión es pequeña, el tratamiento es mínimamente invasivo, con una biopsia local” y, a su vez, recordó que “en la provincia contamos con todos los tratamientos y herramientas necesarias para el tratamiento del cáncer de piel”.

Cronograma

Sosa informó que la agenda de actividades continuará el miércoles 19, en horas de la mañana, con el chequeo gratuito de lunares que se realizará en una carpa instalada en el Paseo Peatonal, en la intersección de la Avenida 25 de Mayo y calle Rivadavia.

“Todas las personas que quieran controlarse pueden aprovechar para acercarse. Los vamos a estar esperando”, recalcó.

El día jueves 20, a las 17 horas, “vamos a estar cerrando la campaña con una charla abierta a la comunidad”. La misma tendrá lugar en el Museo Histórico y Regional “Juan Pablo Duffard” para informar y concientizar sobre la importancia de la prevención del cáncer de piel, como también de los controles, la detección temprana y el tratamiento, anticipó.

Por último, precisó que el cierre “estará acompañado por un desfile con la temática de fotoprotección”.



