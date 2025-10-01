El Gobernador saludó a los trabajadores municipales en su día

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, hizo extensivo su saludo a todos los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia y les agradeció “por estar cerca, presentes y al servicio de todos y todas”.

“Su compromiso se refleja en los servicios, los espacios cuidados y en las obras que mejoran la vida de los vecinos de cada localidad”, sostuvo el mandatario.

Es menester recordar que el Día del Empleado Municipal se conmemora en el país con motivo de la constitución de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA), la organización sindical que agrupa a todas las Federaciones de Trabajadores Municipales de las provincias.

Este hecho ocurrió el 8 de noviembre de 1959 y para rememorarlo, cada año en esa fecha, se celebra el Día del Empleado Municipal, en reconocimiento, también, a la labor que realizan día a día los trabajadores comunales al servicio de los vecinos de los distintos distritos.



