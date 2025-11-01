El gobernador Insfrán lamentó el fallecimiento de Juan José Mussi, referente histórico del peronismo

El gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán despidió con profundo dolor al intendente de la localidad bonaerense de Berazategui, Juan José Mussi, quien falleció este lunes 24, a los 84 años.

“En nombre del pueblo y Gobierno de la provincia de Formosa, quiero expresar nuestro profundo pesar por el fallecimiento del compañero intendente de Berazategui, Juan José Mussi”, señaló Insfrán.

Resaltó que fue un “referente histórico del peronismo y ejemplo de servicio público”, y destacó que “deja un legado de compromiso y entrega hacia su comunidad”.

Ante esta lamentable noticia, el Gobernador de Formosa, expresó: “Acompaño a su familia, a los compañeros y al pueblo de Berazategui en este doloroso momento. Que descanse en paz”.

Y lo despidió con un "¡Hasta siempre, compañero!".








