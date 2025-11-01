Detuvieron a un sujeto que intentó sustraer una moto

• Los vecinos ayudaron durante la intervención

Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta detuvieron a un hombre, que intentó robar una Honda Wave, en el barrio Simón Bolívar y secuestraron elementos utilizados para el delito.

El domingo último alrededor de las 15:10 horas los uniformados fueron alertados del caso por la línea de emergencias gratuitas ECO 911.

De inmediato acudieron al lugar y la damnificada manifestó que dejó aparcado su rodado, pero minutos después vio que un sujeto manipulaba la moto, con intenciones de sustraerla pero que al verse observado se dio a la fuga.

Con los datos aportados por la denunciante y vecinos del lugar, establecieron la identidad del delincuente, quien minutos después fue detenido.

Luego, un vecino entregó un bolso con una ganzúa y guantes utilizados para el tratar de robar la moto y que el ladrón los abandonó en el patio de la vivienda,

El detenido y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).



