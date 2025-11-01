Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas, Laguna Blanca, aprehendieron a un hombre, secuestraron drogas y una motocicleta entre otros elementos, en el barrio San Miguel, de esa localidad.

El sábado último, alrededor de las 23:00 horas, los policías desplegaron un importante operativo de seguridad ciudadana en la jurisdicción.

Durante esa actividad, en intersección de las avenidas Pelozo y Juan Domingo Perón del barrio San Miguel, identificaron a un sujeto, que circulaba en una Motomel Blitz.

Los investigadores encontraron en su poder envoltorios con droga, la que fue sometida a reactivos químicos que produjeron resultado positivo para cocaína; además dinero y un celular.

El detenido y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.







