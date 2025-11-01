Recuperan bienes sustraídos

• Durante la investigación establecieron que el autor fue detenido minutos antes por registrar pedido de captura

Efectivos de la Zona Siete, del Comando Radioeléctrico Policial, recuperaron bienes robados que fueron sustraídos del barrio Fray Salvador Gurrieri, de esta ciudad.

El domingo último, los policías realizaban recorridas preventivas por el mencionado barrio y recibieron una alerta sobre la venta de varios objetos robados.

Un sospechoso huyó al notar la presencia de la policía y abandonó un colchón inflable.

Después, en inmediaciones al lugar hallaron un tanque de agua, y tras entrevistas con vecinos, se devolvió al propietario.

Con la investigación en curso, llegaron hasta la vivienda de una vecina, quien narró que adquirió una heladera de buena fe, y al conocer su procedencia entregó el bien en forma voluntaria.

Los policías identificaron a los presuntos autores y detuvieron a uno que registraba pedido de captura por estar involucrado en una causa judicial.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia a disposición de la Justicia provincial, mientras continúan las pesquisas para detener a los demás autores.



