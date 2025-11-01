Subcomisaría El Potrillo: Detectaron una extracción ilegal de rollos de madera

• El procedimiento se realizó durante un operativo conjunto

Uniformados de la Subcomisaría El Potrillo detectaron una tala de rollos de madera palo santo, sin la documentación requerida para este tipo de actividades.

El procedimiento se llevó a cabo el miércoles último, en el marco de las tareas de seguridad y prevención desplegadas en la zona.

En ese contexto, los uniformados tomaron conocimiento del acopio de los postes en inmediaciones a la Comunidad Kilómetro 17 y de inmediato fueron hasta el lugar.

Allí constataron un total de 149 postes, de tres metros aproximadamente, sin marcación forestal, plan de manejo, permiso técnico, ni autorización, según la Ley provincial y nacional.

Ante la irregularidad, se labró el acta de infracción y las maderas fueron secuestradas.

El material incautado permanecerá resguardado en la dependencia y todo quedó a disposición de la Dirección de Control y Fiscalización del Ministerio de la Producción y Ambiente. (Con foto)







