Denunciaron que la actual conducción de Luz y Fuerza quiere evitar las elecciones en el sindicato

En diálogo con AGENFOR, el candidato a Secretario General del gremio Luz y Fuerza, Daniel Eduardo Turraca, denunció que la actual conducción realiza maniobras para evitar la elección de nueva autoridades del sindicato y que, para ello, comete “muchas irregularidades”.

“Nosotros venimos pidiendo que se hagan las elecciones para las que llamaron fuera de término la fecha de la Junta Electoral, que trabaja dos días a la semana, martes y viernes de 15 a 19 horas y también nos encontramos que las urnas se han movido”, sostuvo.

Y amplió: “Para dar un ejemplo, Juárez tiene que venir a votar a Formosa Capital, y si sacamos los cálculos en kilómetros, y por el servicio de los compañeros, hay lugares que son cuatro, tienen que venir dos y volver los dos a votar. En kilómetros y en tiempo no le dan”.

Turraca aseveró que “nos encontramos con un montón de circunstancias como esa” y así también “en la lista, en las cuales nos han dicho que faltaban firmas, estaban las firmas, nos han dicho que el formato no era el adecuado”.

“Así que estamos hoy presentando nuevamente la lista, con todos los requisitos que nos han dicho, porque la verdad que no sabemos con qué nos podemos encontrar”, indicó.

Asimismo, el candidato reiteró que el pedido de ellos es “que haya una elección” de la que “queremos participar” por lo que solicitaron “que aprueben la lista y que sean los trabajadores, los afiliados, los compañeros que decidan”.

La fecha de elección, señaló, es el domingo 4 de enero y quien acompaña a Turraca en la lista es Gustavo Reinoso.

“Nosotros tenemos altas expectativas, por eso justamente lo que pedimos es que llegar a elecciones, que aprueben la lista y que sean los afiliados los que respondan, no el dirigente”, apuntó.

Hasta el momento, dijo Turraca, se encontraron con una Junta Electoral “puesta por ellos, votada por el Congreso que responde a ellos” lo que les genera “dificultades”, como así también el impedimento de acceder al padrón actualizado.

“Nosotros venimos trabajando en eso, presentando, hay que buscar las firmas, porque acuérdense que a todo esto hay que buscar avales, salir a recorrer, y es como la quinta vez que recorremos la provincia con esta lista”, cerró.



