Arroyo: “El Ministerio de Salud de la Nación no manda vacunas COVID-19 a ninguna provincia”

Ante la delicada situación de faltantes de vacunas contra el coronavirus, el licenciado Julio Arroyo, jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) de Formosa, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y denunció que “el Ministerio de Salud de la Nación no manda vacunas COVID-19 a ninguna provincia”.

En ese sentido, contextualizó que “Formosa se enmarca en un momento en donde ha habido un importante aumento de casos, convirtiéndose esta faltante de vacunas en un dato relevante para el contexto epidemiológico”.

No obstante, llevó tranquilidad a la comunidad al sostener que “la pandemia del COVID-19 ya pasó”, pero marcó que “este tipo de brotes se harán presentes a lo largo del año, en alguna estación más que en otras, siendo este el motivo esencial por el cual las personas necesitan y deben aplicarse al menos una dosis anual”.

Recordó que “la inmunización previene la internación por complicaciones y hasta la muerte” e insistió que “el cien por ciento de las personas que desarrollan una complicación por este virus es por no tener el esquema de inoculación al día”.

En este punto, hizo notar que si bien “la vacuna contra el COVID-19 a nivel nacional y mundial es la menos demandada por la población, en la provincia de Formosa la situación es contraria, porque a lo largo del año se está inoculando, y es por pedido de los propios ciudadanos”.

Informó que “hace dos meses, cuando nos acercamos a un stock que ya necesitaba de reposición, se le pidieron a Nación más dosis, ya que por ley es el ente rector de vacunas de calendario y de coronavirus”, apuntando que la respuesta de la gestión del presidente Javier Milei fue que “se encontraban en la Aduana y que necesitaban el proceso de liberación o nacionalización para que ingresen formalmente al país, para luego ser distribuidas. Es decir, las vacunas estaban en el puerto o en el aeropuerto”.

Y añadió que aún cuando Formosa fue la que inició la solicitud, “después la siguieron Chaco, Mendoza, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego y luego otras provincias”.

Para concluir, recalcó que “las vacunas tienen fecha de vencimiento” y alertó que “los tres o cuatro frascos de dosis que tenían las últimas tres provincias, ya vencieron la semana pasada”.

“En este momento, ni una provincia tiene una sola dosis de la vacuna contra el COVID-19 para administrarles a las personas”, lamentó al cerrar.



