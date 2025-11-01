Conexión Comercial impulsó nuevos acuerdos entre empresas y emprendedores en la cuarta ronda de negocios

El programa Conexión Comercial de la Subsecretaría de Empleo de Formosa, llevó a cabo con éxito su cuarta ronda de negocios, este jueves 27 en las instalaciones del Galpón “G” del predio de la Costanera Vuelta a Fermoza.

Se trató de un encuentro que no solo consolidó los acuerdos entre empresas y emprendedores, sino que también marcó el lanzamiento de una innovadora estrategia para posicionar los productos locales en grandes góndolas.

Al respecto, Andrea Salomón, responsable del programa Conexión Comercial, en declaraciones recogidas por AGENFOR explicó que la novedad principal de esta cuarta ronda de negocios, fue la presentación de una estrategia de exhibición para el punto de venta. “Se llama ‘tu producto en góndola’ porque presentamos un prototipo de góndola para supermercados”.

Por esto, puntualizó que “la idea fue que, no solamente se hagan acuerdos entre empresas y emprendedores, sino también que se sumen a esta nueva propuesta del programa”.

La funcionaria destacó la expansión geográfica del programa, destacando que “nos acompañaron, igual que en la anterior ronda de negocios, emprendedores del interior provincial como Pirané, Herradura, Pozo del Tigre, Laguna Blanca e Ibarreta”.

En cuanto a los productos, señaló que “en su gran mayoría, el emprendedor formoseño está caracterizándose por productos gastronómicos”; sin embargo “también tuvimos carpintería, trabajos artesanales e incluso cosmética natural”.

Subrayó que el objetivo, es que los emprendedores se preparan “para ser proveedores de supermercadistas y negocios como regalerías, librerías”, añadiendo que “la idea es que el emprendedor de ahora en más no solamente sea feriante, sino también proveedor”.

Al finalizar, Salomón calificó el año 2025 como “muy positivo” para el programa, marcando que “nosotros llegamos hasta el día de hoy, aunque todavía no cerramos números, a 77 acuerdos realizados, tanto en ronda de negocios como en lo que es negociaciones directas”, reveló.

De este modo, indicó que el programa cuenta con el apoyo de “más de 66 empresas que están acompañando el programa y más de 50 emprendedores que se suman en las diferentes modalidades”.

“La verdad que fue positivo porque, a pesar del contexto nacional, Formosa gracias a las políticas públicas que tenemos, podemos ofrecer esta salida a los emprendedores, y puede todavía apostar a emprendedores locales de calidad”, expresó, haciendo saber que “estamos muy conformes”.

Y al concluir, anticipó que las actividades no se detendrán, “porque vamos a instalar este prototipo de góndolas en supermercados”, y sumó que “después de esta ronda de negocios, vamos a participar del Festival Navideño que se realiza cada año por la Subsecretaría de Empleo”.

Oportunidad

Uno de los emprendimientos participantes fue “Alfajores Mitaí”, quienes en el Festival del Alfajor Regional, obtuvieron el tercer puesto. Su dueña, Yanina Vega, precisó que el emprendimiento familiar que trabaja “desde casa” está compuesto por su hermana, su mamá y sobrinos.

Comentó que fue la primera vez que participaron de la ronda y afirmó que “es una oportunidad grande para generar esa conexión con los proveedores y de esa manera también difundir nuestro producto, en este caso el alfajor regional, que es lo que buscamos nosotros como emprendedores”.

En este marco, resaltó que la clave de su producto es el uso de ingredientes locales, lo que les da su identidad regional, presentando “tres alfajores frutales”. Entre ellos tienen el de mermelada de zarzamora, guayaba y el nuevo, mango con maracuyá”, además del clásico semi amargo y uno cremoso de maní con dulce de leche.

Y detalló que sus productos se distribuyen en La Pisada del Indio y atienden pedidos directos desde su domicilio en el barrio República Argentina.







