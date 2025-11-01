Se postergó para diciembre el Torneo Máster de Natación





El Torneo Máster de Natación, previsto para este sábado 29, se postergó para el sábado 20 de diciembre. La instalación anfitriona que albergará el evento será la misma, es decir, la Piscina Olímpica Climatizada del Centro de Educación Física (CEF) Nº 1, complejo deportivo situado en la Avenida Napoleón Uriburu, entre las calles Córdoba y Fortín Yunká de la ciudad capital.

Así lo confirmó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el profesor Teodoro del Valle, presidente de la Asociación Formoseña de Deportes Acuáticos de Formosa (ACFDDA).

Explicó que el objetivo de postergar la fecha es “reunir en el torneo todas las categorías, que serían los promocionales, los federados y los máster, debido a que la instalación de la Piscina Olímpica se encuentra en condiciones de alojar tal magnitud de participantes”.

Por ello, invitó a participar a los nadadores interesados “de toda la provincia, como así también de la Región NEA, de Paraguay, Bolivia y Chile”.

Cabe recordar que esta propuesta se iba a desarrollar de manera conjunta entre la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria y la ACFDDA.

“Nuestro compromiso continúa firme y por eso los esperamos el 20 de diciembre”, cerró.



