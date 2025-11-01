Después de una larga lucha, la Lista Blanca fue oficializada para las elecciones en el sindicato de Luz y Fuerza de Formosa

La Junta Electoral, a través de la Resolución N° 8, resolvió este jueves 20 oficializar la Lista Blanca, encabezada por Daniel Turraca, después de una larga lucha que se llevó adelante desde esa lista, acudiendo a la Justicia para denunciar diversas irregularidades de la actual gestión.

De esta manera, la Lista Blanca está en condiciones de competir en las elecciones venidas del 4 de enero de 2026, donde competirá con la Lista Celeste, que también fue oficializada, de la actual conducción de Andrés Bobadilla.

Turraca dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y expresó su alegría tras quedar oficializada su candidatura a secretario general por la Lista Blanca “Trabajadores por siempre” de Luz y Fuerza.

“Es una alegría inmensa más que nada por la responsabilidad que teníamos con todos los compañeros afiliados”, sostuvo, al mismo tiempo que reconoció que fue una larga lucha la que llevaron adelante con el fin de participar en los próximos comicios para renovar autoridades en el sindicato.

“Hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero, por una u otra cosa, nuestras presentaciones eran rechazadas con argumentos pocos claros”, por ese motivo, “fuimos a la Justicia” solicitando una medida cautelar, denunciando distintas irregularidades por parte de la actual conducción.

Sobre esto, Hugo Hernán Leguizamón, abogado de la Lista Blanca de Luz y Fuerza Formosa, a quien le impidieron el ingreso como a otros afiliados al sindicato, ahondó que se buscó de todas formas obstaculizar y evitar que el candidato a secretario general Turraca pueda competir.

Entre las estrategias utilizadas, señaló que buscaron dilatar presentaciones en la Junta Electoral, “a través de solicitarnos que corrijamos cuestiones que tampoco tenían fundamento jurídico técnico, intentando oficializar una sola lista para evitar competir”.

“Así que después de una larga lucha y presentaciones ante escribanos de toda la documentación pertinente, notificaron de la resolución judicial en la que se ordenaba la aprobación de la lista bajo apercibimiento de establecer multas a los integrantes de la Junta Electoral, allegados directos al secretario general actual”, denunció.

Este jueves 20, con un oficial de Justicia y la Policía, fueron notificados, “porque fue la única manera de que se pudiera ingresar al lugar”. Y agregó que “con eso logramos por fin la Resolución N° 8 de la Junta Electoral, que es la oficialización de la lista que encabeza Turraca”.



