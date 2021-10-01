Capacitación para guías turísticos de pesca deportiva en Herradura

En el marco de las acciones de fortalecimiento del sector turístico provincial, el Ministerio de Turismo de la provincia de Formosa, en trabajo conjunto con el Ministerio de la Producción y Ambiente y la Municipalidad de Herradura, llevará adelante una capacitación presencial para la formación de guía turístico de pesca deportiva, destinada a actores locales vinculados a la actividad turística y a la pesca deportiva.

El curso se desarrollará los días 25 y 27 de noviembre a partir de las 8.30 horas, y está orientado a quienes deseen profesionalizar su labor y adquirir herramientas teóricas y prácticas que contribuyan a mejorar la atención al visitante.

La propuesta tiene como finalidad fortalecer el conocimiento sobre los recursos naturales y promover un turismo responsable y sustentable, en línea con los ejes de capacitación y desarrollo que impulsa la cartera turística provincial.

La inscripción es libre y gratuita, con cupo limitado a 30 participantes, y puede realizarse de manera online, a través del siguiente formulario: https://forms.gle/M26MxSoqEoCgybeV7, o de forma presencial en la Municipalidad de Herradura.

En los próximos días se confirmará el lugar donde se dictará la capacitación en la localidad de Herradura.

Al finalizar la misma, los participantes recibirán la licencia habilitante correspondiente.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 370 5155083.



