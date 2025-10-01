“CAÍDOS EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER”

Agente TTNN CLODOMIRO PINTOS

Falleció el 13 de Junio de 1.937 al intervenir en un desorden, fue herido mortalmente por un malviviente. Antes de morir repelió la agresión efectuando un disparo con el que dio muerte al delincuente, que alcanzó a salir del baile para luego caer sin vida en inmediaciones del lugar. En su homenaje el Puesto de Vigilancia ubicado en el paraje El Coatí, lleva su nombre.

Agente TTNN SIXTO BENITEZ

Falleció el 2 de Abril de 1.937 en un enfrentamiento de Policías con personas dedicadas al contrabando. Durante la refriega fue herido mortalmente el Agente Benítez, como así también uno de los maleantes, mientras que los demás integrantes de la comisión policial recibieron heridas de arma de fuego, sufriendo lesiones. (Con foto)

Cabo TTNN DIONICIO GOMEZ

Falleció el 12 de Agosto de 1.937, cuando se encontraba a cargo del Destacamento Colonia San Antonio de esta capital y se constituyó a una carnicería a fin de constatar un caso de hurto de ganado vacuno, luego de verificar la existencia de varios cueros mal habidos se dio la orden de detención al propietario que, en vez de acatar la indicación, ayudado por un peón, sorprendió al suboficial y lo hirió de una puñalada en el corazón. Al ver lo sucedido el Agente acudió en su auxilio, siendo también herido, falleciendo ambos, momentos después. Los autores del doble homicidio fueron detenidos posteriormente por una comisión policial. El Destacamento de la Localidad de Tatané lleva su nombre. (Con foto)

Agente TTNN RAUL SÁNCHEZ

