Basterra: “Lo que molesta no es la Constitución, es que Formosa decida”

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP)-Formosa Luis Basterra fustigó a los dirigentes opositores que piden la intervención de la provincia, enfatizando que “acá hay división de Poderes, mandatos periódicos y plena vigencia de las instituciones”. A la vez, subrayó que la reforma constitucional formoseña “fue transparente y con participación de todos los sectores, incluida la oposición”.

“Resulta casi cómico –si no fuera tan previsible- ver a ciertos dirigentes rasgarse las vestiduras por la Constitución de Formosa mientras dejan en evidencia su desconocimiento sobre cómo funciona el sistema federal argentino”, planteó el legislador nacional, dilucidando que “se escandalizan porque una Constitución Provincial contemple la eventual intervención federal, cuando en realidad eso mismo ya está previsto hace años en otras provincias, incluso gobernadas por ellos”.

Contundente, criticó al senador libertario Francisco Paoltroni, ya que “una vez más, muestra su certificado de ignorancia”, en vistas de que “pretende dictar cátedra sobre institucionalidad sin entender las leyes básicas que rigen al país. Y frente a la falta de argumentos, recurre al show mediático. Pero los gritos no reemplazan los hechos”.

Dejó en claro que “la intervención federal no es un juguete político, sino un recurso extremo, previsto en la Constitución Nacional para casos graves, cuando se viola el sistema republicano o federal”, evidenciando que “nada de eso ocurre en Formosa. Acá hay división de Poderes, mandatos periódicos y plena vigencia de las instituciones. La democracia funciona, aunque a algunos les incomode que funcione a pesar de ellos”.

En cuanto a la reforma constitucional formoseña, resaltó que “fue transparente y con participación de todos los sectores, incluida la oposición”, acentuando que “fue aprobada por amplia mayoría, con una sola reserva puntual del Radicalismo”.

“No hubo imposición ni atropello, sino debate y consenso”, afirmó, por lo que preguntó: “¿Dónde está entonces la ‘dictadura’ que denuncian? En sus discursos, no en la realidad”, robusteció.

Dijo que se trata de una “hipocresía en estado puro” la actitud de los opositores, puesto que “los mismos artículos que hoy se critican pueden encontrarse, casi calcados, en las Constituciones de Jujuy o La Rioja. Pero cuando los incluyen ellos, es ‘modernización institucional’. Cuando lo hace Formosa, es ‘autoritarismo’”.

En ese sentido, clarificó que “la verdad es simple: no pueden ganar en las urnas y buscan que los designen desde Buenos Aires. Piden intervención federal porque no logran intervención popular. Y ese es el síntoma más claro de su derrota política”.

Por último, Basterra fue categórico: “En Formosa, el pueblo elige. Y elige seguir un proyecto que piensa por y para los formoseños. Eso es lo que realmente molesta: que Formosa decida su destino sin tutelajes ni permisos. Lo que irrita no es la Constitución. Lo que irrita es la autonomía”.



