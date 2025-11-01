Avances de la Educación Técnica en comunidades rurales

Desde la Dirección de Educación Técnica (DET), se informó a este medio, los avances concretados en Formación Profesional y Capacitación Laboral para las comunidades rurales paipperas, urbanas y periurbanas.

Puntualmente se dieron a conocer acciones y logros del Centro de Formación Profesional (CEA) N°1 en la comunidad rural El Progreso, jurisdicción de Palo Santo.

El director del Centro, Ricardo Martínez, manifestó que se han concretado articulaciones con diversos organismos públicos que se desenvuelven en el territorio, circunstancia que ha posibilitado mejorar el impacto de las acciones institucionales.

En este orden de ideas expresó que tales acciones se circunscriben en el marco de un Proyecto de Desarrollo Local oportunamente suscripto por la comunidad, bajo la coordinación de diversos organismos del Gobierno provincial.

Multiplicación de acciones territoriales

Continuando con su exposición el Director del Centro informó que se encuentra en marcha un plan de multiplicación de acciones institucionales trabajado oportunamente con los equipos técnicos de la DET que se orientan a concretar los niveles de equidad educativa que el modelo de provincia tiene como eje.

En este sentido expreso que el plan tiene objetivos planteados tanto para 2026 como para 2027, el desarrollo de talleres, capacitaciones, cursos de FP y CL que posibiliten validar saberes como así también desarrollar capacidades que redunden en el incremento de la producción y el mejoramiento de la calidad de vida.

Detalló que, en el marco del Plan de Multiplicación de Acciones Institucionales en el Territorio, se han priorizado los cursos y capacitaciones que están vinculados a la producción local tanto de bienes como de servicios; en este orden de ideas remarcó que es la Comunidad Educativa Organizada (CEO) la que orienta en la selección de las temáticas a abordar.

Articulación Institucional- Campo Experimental

En cuanto a la articulación institucional, Martínez indicó que se ha concretado durante el presente ciclo lectivo un acuerdo institucional con el Anexo Palo Santo del ISFDyT Cmte. Fontana, que tiene por objeto brindar a estudiantes del Nivel Superior un espacio de 15 mil metros cuadrados que cumple las funciones de “campo experimental”.

Este campo experimental, precisó, constituye un ámbito en el que se llevan adelante proyectos “pedagógicos productivos” y proyectos de investigación encarados por estudiantes y por la “Comunidad Educativa Organizada”, concluyó.







