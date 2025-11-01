Arte, Reflexión y Vanguardia: Estudiantes del Profesorado en Artes Visuales presentan sus trabajos finales

Los estudiantes del cuarto año del Profesorado en Artes Visuales del Instituto Superior de Arte “Oscar Alberto Albertazzi”, llevaron a cabo la exposición de sus producciones finales, en Galpón “C” del Paseo Costanero.

La muestra estuvo inspirada en las vanguardias artísticas abordando problemáticas sociales y personales de gran impacto, entre las que se encontraban “Árboles del recuerdo”, “Donde el cuerpo no está, pero pesa”, “Esencia”, “Eterna inestabilidad”, “Nudo interno”.

También otras tituladas como “Préstame tu nombre un momento”, “El peso de mirarme”, “El espejo de nuestra humanidad”, “Hipnosis cotidiana”, “Contaminación”, “N’ och’ esyaj”, “Cicatrices invisibles”, “La inocencia del niño”, “No somos dueños del cuerpo, somos el cuerpo”, “Kokoro no kaze”, “Sueños de cartón”, “¿Lo ves?” y “Después del destello”.

Pablo Rigonatto, coordinador de la carrera, explicó que “esta fue la producción final, donde ellos, después de sus prácticas y cuatro años de trabajo, tienen que abordar diferentes temáticas”.

Añadió que “tomaron instalaciones, happening, que hacen las vanguardias artísticas y cada uno tiene un mensaje”, destacando que los profesores evaluadores tuvieron en cuenta “diferentes criterios como cuestiones estéticas de sonido, luces y sobre todo el mensaje”.

Y enfatizó en que, en el arte contemporáneo “ya no importa ni siquiera la técnica, sino la idea y el mensaje que se pone en manifiesto”.

De esta manera, nombró algunas producciones como las relacionadas al medio ambiente, y expresó que “una de las instalaciones que más me impactó fue sobre la basura en el río y la costa, un entorno natural y que nosotros tenemos en abundancia”, pero, remarcó que “se ve tristemente afectado, haciendo un fuerte llamado a la reflexión”.

Asimismo, indicó que otros trabajos se enfocaron en temas como el basural, la niñez, el cuerpo o la madre soltera, subrayando que “son temas fuertes” que buscan generar “una mirada diferente hacia estas cuestiones que nos traspasan cotidianamente”.

Por su parte, una de las estudiantes expositoras, Karen Scaglia, alumna del profesorado en Artes Visuales, compartió detalles sobre su obra, una performance enfocada en la maternidad y puntualizó que “abordé sobre la maternidad, que es un tema que se deja muy de lado”.

Expuso que utilizó telas intervenidas con mensajes que reflejaron la complejidad de la experiencia materna, mencionando emociones como el miedo, la culpa, la ansiedad, la frustración e incluso la idea de que “la maternidad es esclavizante”, consideró.

Y concluyó expresando su profunda satisfacción con el resultado, señalando que “dejé un pedazo de mi vida acá” transmitiendo su experiencia personal en cada elemento de la obra.







