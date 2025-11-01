Un hombre perdió la vida durante el incendio de una vivienda

• Intervino el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia

Un hombre de 32 años murió durante el incendio de su casa, ubicada en el barrio Carlitos Menen Junior de esta ciudad, a unos 400 metros del acceso a Tres María, tras quedar atrapado en el interior.

El lamentable caso ocurrió este viernes, alrededor de las 5:20 horas, e integrantes del Cuerpo de Bomberos y la Subcomisaría Puente Uriburu acudieron de inmediato y se encontraron con el inmueble cubierto de llamas.

Allí una mujer comentó que su hijo estaba en el interior del sector incendiado; mientras que el personal de Bomberos extinguió las llamas y encontró el cuerpo sin vida de la víctima, identificada como Leonardo Walter Báez.

El caso fue puesto a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, a cargo del Dr. Marcelo López Picabea, quien direccionó el procedimiento.

El lugar fue documentado por efectivos de la Dirección General de Policía Científica, en coordinación con Bomberos para establecer las causas del incendio.

El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue judicial y luego entregado a sus familiares para su inhumación.

Por el caso, se inició un expediente judicial con intervención de la Justicia provincial.