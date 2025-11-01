El RENATRE invita a encuentro virtual “El futuro del agro empieza en tu equipo: formá trabajadores con competencias verdes y digitales”

La delegación del RENATRE Formosa, invita a productores, para el día jueves 20 de noviembre, de 8 a 9 hs, a un encuentro virtual denominado “El futuro del agro empieza en tu equipo: formá trabajadores con competencias verdes y digitales”.

Esta actividad se da en el marco del ciclo de charlas que articula el RENATRE con la Sociedad Rural Argentina, y apunta a aclarar y responder dudas o consultas, en todo lo referido a la Certificación de Prácticas Laborales Sostenibles.

"El objetivo del encuentro es mostrar el rol estratégico del trabajador/a rural para mejorar las prácticas sostenibles y los procesos de certificación", se destacó desde la delegación RENATRE Formosa.

Mail: formosa@renatre.org.ar