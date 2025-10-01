Vecinos de la comunidad Lote 47 denuncian abandono total del intendente Basualdo





Vecinos originarios de la comunidad Lote 47 de Las Lomitas denunciaron que deben convivir con un basural a cielo abierto debido al abandono total del intendente local, quien además es actual candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Atilio Basualdo.

De esta manera, se ven obligados a convivir con el humo, moscas, contaminación y virus que pueden transformarse en enfermedades como consecuencia de esta falta de atención por parte del municipio lomitense.

Al respecto, Gabriel González, cacique de la comunidad, aseguró haber presentado múltiples notas al jefe comunal para informar esta situación y pedir una solución pero, aseguró que el Intendente hace oídos sordos a esta demanda, por lo que volvió a exigir una respuesta inmediata priorizando la salud y bienestar de sus hermanos.

En dicho basural, puesto por la municipalidad y por decisión del intendente Atilio Basualdo, los camiones entran y salen dejando la basura a pocos metros de las casas que están ubicadas en la comunidad de Lote 47. Y ese humo tóxico, que se visualiza en las fotografías, es el que llega a las familias originarias dañando su salud.

Por tal motivo, el cacique y toda su comunidad se preguntan por qué el constante abandono odio del intendente Atilio Basualdo a las comunidades aborígenes que hoy exigen una respuesta por su bienestar y por su salud.



