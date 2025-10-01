Vacunación y desparasitación a más de 200 mascotas en los barrios Antenor Gauna y 7 de Mayo

Un grupo de veterinarios militantes del Frente de la Victoria (FdV) brindaron este servicio gratuito a la comunidad.

En el marco de los operativos sanitarios llevados a cabo en la mañana de este martes 14, en los barrios Antenor Gauna y 7 de Mayo, un grupo de veterinarios de la Unidad por el Modelo Formoseño realizó la vacunación y desparasitación de perros y gatos.

“Una autoconvocatoria de veterinarios militantes del Partido Justicialista que nos sumamos a los militantes de salud para dar este servicio a la comunidad, en este caso, de forma totalmente gratuita y destinado a cuidar la salud de las mascotas de estos dos barrios”, explicó uno de los referentes del grupo, el veterinario Alejandro Romero.

Detalló que el trabajo consistió en “la aplicación de la vacuna antirrábica a partir de los tres meses de edad en adelante, tanto en perros como en gatos, más laadministración de antiparasitario interno para el control de parásitos intestinales”.

“En ambos barrios, fueron vacunados y desparasitados un total de 216 caninos y felinos con una atención que se hizo en forma domiciliaria, es decir visitando casa por casa”, dio a conocer.

En relación a la cifra, expresó que “nos pone muy contentos porque eso significa que los dueños asumen su responsabilidad y entienden la importancia de hacerlo, abriendo las puertas de su casa, permitiéndonos el acceso a sus animales y aprovechando esta oportunidad que hoy estuvimos ofreciendo”.

A esas acciones, se agregaron también atenciones básicas “cómo infecciones de piel, tratamiento de infestación por garrapatas y otitis, entre otros problemas de salud más frecuentes que pueden sufrir nuestras mascotas y que, en este caso, son atendidas sin ningún costo para sus dueños”, reiteró el profesional.

“Estamos muy orgullosos de ser parte del voluntariado que están llevando adelante los militantes de la Unidad por el Modelo Formoseño desde distintas profesiones”, realzó Romero.

A la vez, marcó que eso habla una vez más “del compromiso que los peronistas tenemos con la comunidad y que no solo es de palabras, sino que se demuestra transformado en acciones, en hechos”.

Y, por último, sostuvo que en medio de un contexto nacional “muy duro en lo económico, en lo social y transversal a muchos otros ámbitos, hoy quisimos estar nuevamente presentes junto a los demás militantes para que muchos de nuestros vecinos, tengan la posibilidad de que sus mascotas tengan una atención y puedan vacunarse gratuitamente”, aseguró.







