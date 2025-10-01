Sorprenden a dos sujetos con más de siete kilos de marihuana a la vera del río Paraguay

• La droga secuestrada es apta para la elaboración de más de 22.000 dosis destinadas al consumidor

Efectivos de la Dirección General Drogas Peligrosas detuvieron a dos hombres que trasladaban once paquetes de marihuana hasta el baúl de un automóvil, tras recibirlos desde una embarcación en el sector ribereño “Doña Lola”.

El procedimiento derivó en la requisa del vehículo y allanamientos en los barrios Nueva Formosa y 7 de Mayo, donde secuestraron marihuana, balanzas y otros elementos vinculados a la causa.

El operativo se concretó el viernes último alrededor de las 19:15 horas, cuando personal policial realizaba tareas de campo en la zona.

Allí observaron a dos individuos a la vera del río, quienes recibieron varias cajas de cartón cerradas desde una embarcación proveniente del país vecino, mediante un pasamano con los ocupantes de la lancha.

Ante esta situación, los efectivos intervinieron de inmediato y demoraron a los sospechosos cuando intentaban cargar los bultos en un automóvil Fiat Siena, estacionado en las inmediaciones.

Al solicitar la exhibición del contenido, constataron que una de las cajas contenía once paquetes envueltos en bolsas de polipropileno con sustancia vegetal, que tras ser sometida a pruebas, arrojó resultado positivo a marihuana.

Los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, a disposición de la Justicia.

El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luís Molina, quien autorizó la requisa del rodado y los allanamientos.





Requisa

La medida judicial fue realizada por los integrantes de la Dirección General Drogas Peligrosas con la colaboración de la Dirección General Policía Científica, en dos viviendas ubicadas en los barrios Nueva Formosa y 7 de Mayo y en la requisa del automóvil.

Durante las diligencias judiciales secuestraron marihuanas aptas para la elaboración de 725 dosis, balanzas, dinero, celulares, entre otros elementos de interés en la investigación.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



