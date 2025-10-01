“Somos los candidatos del Modelo Formoseño quienes vamos a defender los intereses del pueblo en la Cámara de Diputados”

En horas previas a la veda electoral, el candidato a diputado nacional por el Frente de la Victoria (FDV), Fabián Cáceres, dialogó con AGENFOR y reflexionó sobre la jornada eleccionaria del próximo domingo 26 de octubre donde, todo el país, elegirá a los próximos legisladores que conformarán el Congreso Nacional.

En principio, reconoció que fue una “campaña ardua” la que afrontaron los candidatos del FDV “con mucho compromiso, pasión, pero sobre todas las cosas, mucho amor”, porque “eso es lo que nos enseñó nuestro conductor, Gildo Insfrán”.

“Visitamos casa por casa, barrio por barrio, pueblo por pueblo, paraje por paraje y también colonia por colonia a todos los formoseños y a todas las formoseñas. Y en el lugar donde llegamos los candidatos del Modelo Formoseño fuimos muy bien recibidos por todos y todas”, sostuvo.

Y, de esta manera, agradeció al pueblo formoseño “por el amor y el compromiso que nos hicieron llegar en toda esta campaña que venimos transitando”.

En ese sentido, Cáceres aseveró que “el peronismo formoseño es unidad” y consideró que, “si hay algo que caracteriza al peronismo de Formosa, como dice nuestro Gobernador, es la unidad”.

“La palabra salvadora es la unidad, así que verdaderamente creemos que eso se vio en esta campaña y no solamente la unidad, sino también el amor”, ratificó.

Mientras, desde la oposición local, sostuvo el candidato, se evidenció “mucha violencia, mucho odio” y lamentó “esa forma de hacer campaña y militar que tienen” pero, aseguró, “el amor siempre vence al odio”.

“Nosotros vamos a demostrar este 26 de octubre con los votos en las urnas que verdaderamente toda nuestra campaña fue de amor”, esbozó.

En ese orden, Cáceres destacó la tarea de “los compañeros y compañeras militantes” que recorrieron todos los barrios y realizaron las capacitaciones sobre la nueva modalidad de votación que se utilizará este domingo.

“Y que este 26 de octubre no se queden en sus casas, sino que hagan valer este derecho que tenemos todos de elegir a nuestros representantes a través del voto en las urnas”, indicó.

Asimismo, valoró que “tuve la suerte” de acompañar al Gobernador en sus maratónicas giras de inauguraciones por todo el territorio provincial y manifestó que “lo único que recibimos fue amor de parte de todos los formoseños y formoseñas”.

De este modo, el aspirante a legislador nacional dijo que para la jornada electoral “estamos seguro que vamos a contar con un rotundo acompañamiento, como siempre le da el pueblo formoseño a este modelo de provincia que conduce el gobernador Insfrán”.

“Ya en el mes de junio contamos con un rotundo acompañamiento del 70%, así que sabemos que vamos a lograr nuevamente el acompañamiento de todos los formoseños y formoseñas y tanto Graciela de la Rosa como Fabián Cáceres vamos a ocupar una banca en la Cámara de Diputados y desde ahí vamos a defender los intereses de todos los argentinos y argentinas, pero especialmente de todos los formoseños y todas las formoseñas”, expresó.

Por último, Cáceres habló a los ciudadanos y les pidió que “no se dejen confundir” ya que “estamos atravesando en el país una crítica situación política, social y económica” debido a las decisiones que toma “este Presidente cruel, perverso e inhumano que tenemos”.

“Nosotros, los candidatos del Modelo Formoseño, somos los que vamos a defender los intereses y los derechos de todos los argentinos y argentinas en la Cámara de Diputados, así que este domingo 26 esperamos el acompañamiento de todos y todas. Fuerte, al medio y con el corazón”, cerró.



