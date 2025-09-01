Secuestraron mercaderías valuadas en más de 11 millones de pesos

El operativo apunta a reforzar la seguridad vial y prevenir el ingreso ilegal de productos al país.

Integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial y Subcomisaría Puente Uriburu incautaron una importante cantidad de mercadería de origen extranjero, valuada en más de 11 millones de pesos.

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 01:00 horas de este domingo, cuando los efectivos realizaban identificación de vehículos y de personas sobre la Ruta Nacional N° 11, en el acceso sur de la ciudad.

Durante esa actividad, detuvieron la marcha de un colectivo Scania que formaba parte de un tour de compras, con 11 pasajeros, con destino a la provincia de Corrientes.

Durante la inspección, ninguno pudo justificar la procedencia de las mercaderías, ni tenía las documentaciones exigidas por ley.

Entre los elementos secuestrados se encontraban secarropas, heladeras, Smart TV, equipos de sonido y parlantes inalámbricos, todos de origen extranjero.

Por otra parte, los integrantes de la Dirección General de Policía Científica, documentaron las diligencias procesales.

La mercadería fue trasladada a la dependencia policial, mientras que el conductor y los pasajeros continuaron su viaje.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Encubrimiento de contrabando”, con intervención del Juzgado Federal N° 1, de Formosa. (Con foto)



