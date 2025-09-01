A 50° años de su asesinato, la Policía rinde homenaje al Cabo Neri Argentino Alegre

• En forma heroica, el suboficial enfrentó a subversivos que tomaron el Aeropuerto Internacional de Formosa

Este domingo, se cumplen el 50 Aniversario del asesinato del cabo de la Policía Neri Argentino Alegre y toda la fuerza y la comunidad formoseña lo recuerda como un héroe que ofrendó su vida en cumplimiento del deber.

Un día como hoy pero del año 1975, Alegre, integrante de la dotación de un patrullero del Cuerpo de Tránsito, murió en forma instantánea tras recibir varios impactos de proyectiles durante un enfrentamiento armado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional “El Pucú”.

En ese contexto, esta mañana, en la localidad de Villa Escolar se realizó un acto, con una sección de efectivos de esa dependencia y localidades aledañas, quienes guardaron un minuto de silencio y depositaron ofrendas florales en memoria al suboficial.

La dependencia de Villa Escolar lleva el nombre del extinto suboficial, por ello se evocó con orgullo al héroe de la Policía, reconociendo su legado como miembro de esta prestigiosa Institución.

La conmemoración estuvo presidida por el jefe de la Unidad Regional Uno Comisario General Néstor Narciso Oviedo, acompañado de la intendente local Celia Robles, Jefe de la Delegación Unidad Regional Uno con asiento en Mansilla, jefa del Departamento Tramites, Retiros y Pensiones, oficiales superiores, subalternos y personal policial en situación de retiro.

Posteriormente, en el cementerio Virgen del Carmen de esta ciudad, se realizó una invocación religiosa donde ex soldados, policías retirados, autoridades del RIMte 29 y familiares del difunto Neri Argentino Alegre hicieron una entrega floral. (Con foto)











