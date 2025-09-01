Las Lomitas: Mujer fue atacada por su ex pareja

Tras una prolija investigación lograron la aprehensión del sujeto

Efectivos de la Comisaría Las Lomitas auxiliaron a una mujer que había sido lesionada por su ex pareja, lo detuvieron y secuestraron el arma utilizada.

El hecho ocurrió, alrededor de las 00:30 horas de este domingo, cuando los uniformados realizaban un control vehicular con identificación de personas, sobre Ruta Nacional 81 y Ruta Provincial 28.

Durante esa actividad, una mujer, de 20 años, pidió ayuda a los policías y manifestó haber sido atacada con un cuchillo por el sujeto, quien tras el cometido se dio a la fuga

De inmediato, personal del Sipec trasladaron a la víctima al hospital local, donde comprobaron que presentaba una herida dorsal lumbar.

Mientras tanto, los integrantes de la fuerza se abocaron a una intensa búsqueda del agresor, con el despliegue de un amplio operativo.

En esta tarea, identificaron al autor del hecho y durante la intervención hallaron entre sus pertenencias el arma utilizada para el ataque.

Los secuestros y el detenido fueron trasladados a la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



