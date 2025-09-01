Se refuerza el trabajo preventivo en los barrios en El Colorado

Se esclarecieron ilícitos mediante la investigación y la colaboración de los vecinos

Efectivos de la Comisaría El Colorado pusieron tras las rejas a dos hombres y recuperaron objetos que interesan en causas judiciales de robo y hurto, en diferentes sectores de la mencionada localidad.

El lunes último un vecino del barrio 2 de Abril denunció la sustracción de bienes de valor de su vivienda y luego de un amplio trabajo investigativo, los policías establecieron la identidad y el domicilio del presunto autor.

Mediante los elementos de prueba reunidos, el juez de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Rubén Antonio Spessot, ordenó allanar la casa del sospechoso, se lo detuvo y se secuestró una licuadora, entre otros bienes, trabajo que incluyó la colaboración del personal de la Delegación Informaciones Policiales y Policía Científica.

El segundo caso ocurrió en el barrio Centro de la misma localidad y permitió detener a un joven de 23 años y recuperar una máquina de cortar cabello, adquirida de buena fe por un vecino.

En ambos casos, los ilícitos fueron esclarecidos y se notificó a los detenidos de su situación legal por "Robo" y "Hurto y estelionato", razón por la cual quedaron alojados en celdas de la dependencia, a disposición de la Justicia provincial.












