Recuperaron tres motocicletas y detuvieron a dos sujetos

La prevención e investigación del delito se acentúan en toda la provincia

Integrantes de la fuerza provincial aprehendieron a dos sujetos implicados en el robo de una moto y recuperaron una Honda Wave, una Keller y Honda Titán, en diferentes intervenciones.

El primer procedimiento lo realizó la brigada de investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana Clorinda, dependiente de la Unidad Regional Tres, que secuestró una motocicleta Honda Wave blanca, denunciada como sustraída en la localidad de Laguna Blanca.

El otro caso ocurrió el lunes alrededor de las 13:45 horas, cuando integrantes de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Uno, Delegación Distrito Cinco, detuvieron a dos sujetos implicados en la sustracción de una motocicleta Keller y secuestraron el rodado.

En la última intervención, personal de la brigada investigativa de la Comisaría Seccional Quinta recuperó una Honda Titán en el barrio El Porvenir.

Las motos recuperadas fueron trasladadas hasta las dependencias policiales, se notificó a los detenidos de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.