Laguna Blanca: Hallaron objetos robados entre pastizales en el barrio San Miguel

• La colaboración comunitaria fue vital para recuperar los bienes

Policías de la Comisaría Laguna Blanca, dependiente de la Unidad Regional Cuatro, encontraron ocultos entre malezas elementos sustraídos del barrio San Miguel de la mencionada localidad.

La investigación del caso se inició en el marco de una causa judicial por “Robo calificado”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

Como resultado de las diligencias y con el valioso aporte de vecinos, los uniformados establecieron la posible ubicación de los objetos sustraídos.

Ante ello, el personal policial se trasladó hasta un sector de malezas del mencionado barrio y tras una minuciosa búsqueda, hallaron ocultos un motor de agua, una amoladora, una caladora y varios cuchillos.

En el lugar se realizó el secuestro preventivo de los elementos, que fueron trasladados y depositados en la dependencia policial, con la intervención del personal de la Delegación Policía Científica.

La investigación continúa con el propósito de identificar y aprehender a los presuntos autores del hecho. (Con foto).



