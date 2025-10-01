Se realizó una jornada de capacitación en horticultura en Las Lomitas





En el predio de prácticas profesionalizantes del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica (ISFDyT) “Brigadier General Facundo Quiroga” de Las Lomitas, en el marco del ciclo de capacitaciones hortícolas, el Instituto PAIPPA desarrolló un encuentro dedicado al manejo de hortalizas bajo casa de malla tipo diente de sierra en el período estival.

La capacitación estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Miguel Alonzo Torres, se precisó desde el organismo, destacando en ese sentido que “estos espacios de aprendizaje buscan fortalecer las capacidades de los docentes y estudiantes, promoviendo acciones concretas para el desarrollo profesional de la comunidad educativa, teniendo como punto de partida la Unidad de Producción Hortícola Comercial como herramienta de crecimiento y soberanía alimentaria”.

En ese contexto, desde la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) se dialogó con la directora de ISFDyT, Sandra Bin, quien definió a la actividad como “un trabajo en conjunto por una producción más saludable, sustentable y formoseña”.

Subrayó que “venimos trabajando en convenio con el Instituto PAIPPA, que constantemente nos asiste a través de charlas y formaciones y además nos provee de semillas e insumos como medias sombras”.

“En esta oportunidad recibimos la visita del ingeniero Alonzo Torres, quien trabajaba en la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y nos brindó una charla sobre producción horticultura”, enfatizó.

Hizo notar que este tipo de actividades tienen “un gran valor” para los estudiantes, ya que “de manera gratuita están accediendo a estas capacitaciones que desarrollan todo lo relacionado a la producción, como los tiempos, los sistemas de riego y la implementación de la tecnología para el crecimiento”.

Agregó que desde el establecimiento educativo “estamos formando técnicos y estos estudiantes son futuros técnicos que van a salir con un proyecto de vida”.

Por su parte, el estudiante Rigoberto Trejo manifestó brevemente que “este encuentro nos ha dejado grandes aprendizajes”, remarcando que el ingeniero agrónomo Alonzo Torres “tiene una gran experiencia en este trabajo y nos marcó los errores comunes que se pueden llegar a cometer”.



