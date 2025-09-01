Se realizaron actividades por el “Mes de la Lucha contra el Cáncer De Mama” en el Playón Municipal

En el marco del “Mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama”, el Playón Municipal del Paseo Ferroviario fue escenario este sábado por la tarde de distintas actividades relativas al tema, incluyendo la realización de mamografías y otras atenciones en manos de especialistas, en una actividad conjunta de Acción Social de la Municipalidad con el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia.

En la oportunidad se instalaron dos camiones sanitarios en el lugar, acompañados de stands informativos con diversas atenciones totalmente gratuitas referentes a salud mental, cardiología, psicopedagogía y nutrición, entre otras, donde se registró la presencia de muchos interesadas e interesados que se acercaron, ya sea para las consultas o bien recabar material de interés.

En simultáneo, en la explanada del Paseo La Estación, se instaló la tradicional “Feria Emprendedora” con sus ya habituales puestos de artesanías, gastronomía y otras alternativas a disposición de vecinos y vecinas de mano de emprendedores locales, en la ocasión acompañada de juegos interactivos para los más pequeños.



