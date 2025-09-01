Nilton Werning: "El aumento salarial otorgado por el Gibierno de la Provincia a los estatales provinciales responde a un acto de estricta Justicia Social"

Werning, sostuvo que estas acciones deben entenderse como el cumplimiento también de la palabra empeñada, ya que el Primer Mandatario Provincial había adelantado que efectuaría este paso, en el último trimestre del año.

Igualmente, destacó que, aunque el Gobierno Nacional ha recortado lo que envía en materia de recursos coparticipables a la Provincia, toda esta inversión se sustenta con fondos del tesoro provincial, manteniéndose, aun así, las cuentas provinciales en orden, sin tener que recurrir a endeudamientos, porque esta administración se sostiene con equilibrio fiscal.

Werning, no dejo de destacar, que a pesar de que el Gobierno Nacional cierra estructuras estatales y se deja sin empleo a trabajadores nacionales, aquí el Gobierno Provincial jerarquiza a los trabajadores estatales promoviendo su desarrollo profesional.

Para Werning, estos son tiempos decisivos, en los que resulta fundamental valorar los logros alcanzados. “Con solidaridad, unidos y organizados, nos prepararnos para defender en Paz, y con herramientas que brinda la democracia, este Modelo de provincia, que incluye, y genera progreso, para cada formoseño viva donde viva”, cerro Werning.



