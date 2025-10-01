Se entregaron los módulos del Plan Provincial de Seguridad Alimentaria en Clorinda





El Ministerio de la Comunidad, a través de sus equipos, entregó este martes 28 más de 400 módulos alimentarios a las familias del barrio Toba de la ciudad de Clorinda, cabecera del Departamento Pilcomayo, en el marco del Plan Provincial de Seguridad Alimentaria.

Acerca de este trabajo de entrega, el coordinador de Asuntos Sociales de la comunidad qom, Miguel Ángel Aranda, brindó declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Señaló que esta ayuda para las comunidades originarias “es un gran y profundo acto de amor y de justicia social por parte del Gobierno de Formosa”, ya que desde la gestión del presidente Javier Milei se la había suspendido.

Por lo tanto, por decisión del gobernador Gildo Insfrán, “se recuperó este beneficio”, destacó. Cabe mencionar que éste anteriormente se denominaba el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, mientras que actualmente es el Plan Provincial de Seguridad Alimentaria, a partir de la determinación del primer mandatario formoseño de sostener este beneficio con recursos propios.

“A pesar de la lluvia, con normalidad se llevó a cabo la entrega de los módulos alimentarios”, resaltó también Aranda, para finalmente recalcar en la importancia de las políticas públicas provinciales que llegan, con estas acciones, a los sectores de la población que más lo necesitan.

Todo ello a contramano de la Nación, que “está haciendo un ajuste sobre los más vulnerables”, diferenció.



