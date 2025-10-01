Rechazan pedido de la DNE de enviar analistas operativos para las elecciones en Formosa





La Junta Electoral Nacional Distrito Formosa resolvió no autorizar la implementación de la figura del analista operativo durante el acto eleccionario del próximo domingo 26.

De acuerdo al Acta Nº 19, este jueves 23 se reunieron el doctor Pablo Morán, juez federal de Primera Instancia N° 1 de Formosa con competencia electoral, en su carácter de presidente de la Junta Electoral Nacional Distrito Formosa; el doctor Guillermo Alucín, presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia; y el doctor Luis Benítez, fiscal federal N° 2; en su carácter de vocales, para tratar la solicitud de autorización elevada por la Dirección Nacional Electoral (DNE), respecto de la actuación de analistas operativos (representantes de dicho organismo) durante el acto eleccionario el próximo 26 de octubre.

En tal sentido, tras remarcar que dicha Junta “sostiene como pilar fundamental para el resguardo del correcto ejercicio de los derechos políticos del electorado y la transparencia a lo largo del proceso electoral”, enfatizaron que conforme lo establecido por el Código Electoral Nacional y el Decreto PEN N° 682/2010, “no existe normativa legal alguna que prevea la figura del analista operativo u otra de similares funciones durante el desarrollo de los comicios”.

Por caso, las únicas personas autorizadas normativamente a intervenir en las mesas de votación, bajo control de la Justicia Nacional Electoral, son “las autoridades de mesa, fiscales partidarios acreditados, el Comando Electoral, los delegados judiciales, el personal del Correo y acompañantes cívicos”, enumeraron.

A su vez, explicaron que “la Dirección Nacional Electoral carece de facultades para desplegar como tal, personal propio dentro de los establecimientos de votacióncon funciones de observación o registro de datos, dado que su rol, conforme al Decreto referenciado, se corresponde con tareas logísticas y administrativas bajo supervisión judicial”.

Asimismo, a ello se suma “la imposibilidad operativa y material de su implementación para este proceso electoral, dado lo tardío de la iniciativa en relación al cronograma electoral, al plantearse la incorporación de esta figura en una etapa avanzada del proceso”, por cuanto se encuentra próxima la fecha de celebración de los comicios.

En consecuencia, “no es posible” capacitar a las autoridades de mesa ni a los delegados judiciales respecto de las funciones que ejercerían los analistas, así como tampoco es factible “otorgar la correspondiente intervención a las agrupaciones políticas”.

Por todo lo expuesto, la Honorable Junta Electoral resolvió no autorizarla implementación de la figura del analista operativo en el Distrito Electoral Formosa para el presente proceso comicial.



