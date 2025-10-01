Pirané: Tras varios días de intensa búsqueda, hallaron a Carlos Diacowshi

• El hombre fue encontrado por trabajadores rurales y la policía en un campo ubicado al sur de la Ruta Nacional N° 81

El trabajo conjunto entre los efectivos de la Comisaría Pirané, la Unidad Especial de Asuntos Rurales Loma Senés, la Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales con su delegación Pirané, la Sección Canes dependiente de la Dirección de Cuerpos y Servicios Especiales, y los pobladores de la zona, permitió encontrar sano y salvo a Carlos Diacowshi, de 72 años.

Según la denuncia, el hombre se ausentó entre la tarde del 6 y la mañana del 7 de octubre, de su vivienda ubicada sobre un camino vecinal de la Colonia Corralito, de esa localidad.

Desde ese momento, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda que se extendió durante tres días, recorriendo caminos vecinales, picadas y campos aledaños, con la colaboración de vecinos y baqueanos de la zona.

Finalmente, este viernes alrededor de las 10:05 horas, dos peones de un establecimiento ganadero informaron al personal policial sobre la presencia del hombre en un sector de campo ubicado a unos 1.000 metros al sur de la Ruta Nacional N° 81 y a 2.000 metros de la Ruta Provincial N° 3.

En el lugar, los uniformados hallaron al señor Diacowshi sentado y recostado contra un árbol, acompañado por los trabajadores rurales que habían dado aviso.

El hombre presentaba signos de debilidad, deshidratación y cansancio, por lo que el personal policial procedió a hidratarlo y brindarle los primeros auxilios.

De inmediato, se convocó al personal del SIPEC, quienes verificaron sus signos vitales y lo trasladaron al Hospital de Pirané para su atención médica.

La Policía de la Provincia agradece a la comunidad formoseña y a los medios de comunicación por la colaboración brindada durante los días de búsqueda.







