Con amplia convocatoria se desarrollaron las IX Jornadas Provinciales de Salud Mental





En el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino, el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó a cabo las IX Jornadas Provinciales de Salud Mental.

Durante dos días, miércoles 7 y jueves 8, bajo el lema “Clínica colectiva y subjetividad: Lógicas de cuidado en contextos de crisis y vulneración de derechos”, fueron realizadas por noveno año consecutivo por el Servicio de Salud Mental y Neurociencias del Hospital Distrital N° 8 “Eva Perón”, con el acompañamiento de la Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones.

Al respecto, el jefe del Servicio de Salud Mental y Neurociencias, el psiquiatra Norberto Ramírez, declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “estas jornadas se hacen una vez al año y son organizadas por el Servicio de Salud Mental del nosocomio”, participando de las mismas distintos profesionales como psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, asistentes sociales, personal de enfermería, más los residentes de Salud Mental, entre otros.

“Estuvieron destinadas a toda la comunidad, porque hablar de salud mental es igual de importante que cualquier otra enfermedad”, afirmó y puso de resalto que se enmarcan en el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este 10 de octubre.

Subrayó que el acceso fue libre y gratuito, a la vez que ponderó el hecho de contar con profesionales y especialistas de otras provincias. “Estamos muy contentos por lo logrado”, enfatizó a modo de balance.



