Mes Rosa: Pacientes oncológicas valoran contar con el CMNR

En la tercera edición del “Desayuno Rosa” del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Formosa, realizado en el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama, pacientes oncológicas compartieron sus experiencias, destacando el tratamiento de calidad y el acompañamiento integral que recibieron.

AGENFOR se hizo eco de los testimonios de estas mujeres, que son ejemplos de vida y de lucha, ya que, con valentía, enfrentan la enfermedad, buscan visibilizarla y promueven la prevención y la detección temprana.

Gilda Gómez, paciente de Ingeniero Juárez, contó que “vine a Formosa, a un control de rutina, donde mi médico vio algo raro que terminó siendo un cáncer enla mama derecha”.

“Llegué al CMNR para hacerme una punción, luego una cirugía y después volví para la radioterapia”, comentó, expresando su agradecimiento con “todos los médicos del Centro y con mi provincia porque muchos me decían ‘andáte a Buenos Aires’, pero no, yo confié en el sistema sanitario formoseño y me quedé, no quería irme”.

Y continuó: “Desde que ingresé al Centro,con la secretaria que me recibió con una sonrisa, ya comencé a sentir tranquilidad. El personal es muy amable y siempre me sentí contenida. Desde el chofer que me iba a buscar todos los días para hacer el tratamiento hasta el último, con una amabilidad increíble. La contención me re-ayudó y me acompañaron en todo”.

De manera que “todo lo viví acá y voy a seguir, porque se vienen próximos estudios”, ponderando que “es excelente la salud en Formosa”.

Por su parte, Karina Ayala, paciente de Formosa Capital, indicó que “fui al CMNR porque me detectaron cáncer de mamá y tenía que hacer radioterapia. Ahora estoy con quimioterapia”.

“Me tratan de maravillas –subrayó-. Sin este Centro, los pacientes no somos nada, tendríamos que irnos a otro lado a tratarnos y los que no tenemos obra social no podríamos siquiera atendernos”, finalizó.



