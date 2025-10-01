Leve aumento de casos de dengue en la provincia

El balance semanal registra un incremento mínimo. Salud insiste en reforzar la prevención: eliminar recipientes con agua, tapar tanques, dar vuelta objetos a la intemperie, usar repelente y aplicar larvicida para evitar criaderos del Aedes aegypti.

De acuerdo al parte informativo provincial de la Estrategia de Gestión Integrada de Dengue, difundido este sábado 11, en la última semana se realizaron 5115 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, de los cuales nueve resultaron positivos.

Dos casos se registraron en Formosa Capital, tres en Las Lomitas, al igual que en Pozo del Tigre, y el restante en Villa Escolar.

Además, se comunicó que no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital, ni pacientes tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia, como tampoco fallecidos por la enfermedad.

Las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con dengue fueron 45.

En cuanto a los datos acumulados de la provincia al día de hoy, el total casos diagnosticados desde el 1° de enero de 2025 a la fecha es de 1448; los serotipos virales circulantes son DEN 1 y DEN 2 y los fallecimientos por dengue desde el 1° de enero de 2024 a la fecha es cero.

Respecto de las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, las viviendas con control focal realizado (bloqueadas) fueron 3858, las visitadas 6623 y las que se encontraban cerradas 2118.

A su vez, fueron 647 las viviendas en las que se negó el ingreso a la brigada sanitaria y 438 en las que se erradicaron larvas del mosquito.

La provisión de repelentes y larvicidas fabricados por el Laboratorio Provincial Laformed alcanzó unos 3858 y en la logística implementada para las acciones de control del Aedes aegypti fueron afectadas 359 personas al control del mosquito.



