Laguna Yema celebró el Día de la Madre con un multitudinario bingo y grandes premios

El intendente de Laguna Yema, Nilton Werning, destacó la emotiva y alegre jornada vivida recientemente en la localidad con motivo del Día de la Madre. El evento central fue un multitudinario bingo que reunió a cientos de vecinos y familias, en una noche llena de emoción, regalos y sorpresas.Durante el festejo, se sortearon importantes premios, entre ellos dinero en efectivo, una moto 0 km de 110 cc, una cocina de cuatro hornallas y un aire acondicionado, además de numerosos sorteos sorpresa que hicieron de la velada un momento inolvidable para todos.La convocatoria fue masiva, y la comunidad yemense se unió para homenajear a las madres en un ambiente de amor, alegría y unión familiar.Werning agradeció especialmente a todas las mamás por ser, según sus palabras, “el corazón de cada hogar y el motor de nuestra sociedad”.







