La Municipalidad acentuó trabajos para el mantenimiento de desagües pluviales en la ciudad





En la jornada del miércoles, el Municipio capitalino profundizó tareas para el mantenimiento y puesta a punto del drenaje pluvial en distintos barrios de la ciudad, acción que se ejecuta a diario para el óptimo escurrimiento del líquido en días de precipitaciones intensas, como las del pasado martes, llevada a cabo por personal de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública junto a cooperativistas.

En las calles internas del B° Salvador Gurrieri, una cuadrilla concretó el cuneteo manual en los canales distribuidos en todo el sector, como asimismo en el B° Divino Niño, aquí precisamente sobre la Av. Diagonal, desde Av. Néstor Kirchner hasta Av. Italia y alrededores, con cuneteo manual con carga directa.

Por su parte, en la zona norte del ejido urbano, otro equipo realizó un recorrido preventivo por los conglomerados del lugar con el cuneteo manual, a la vez que en los barrios El Quebranto, Simón Bolívar y Eva Perón se hizo lo propio con la limpieza del drenaje en general, incluyendo cunetas y alcantarillas, acentuando el trabajo sobre la calle Somacal, en el B° República Argentina.

Finalmente, otra cuadrilla llevó a cabo un operativo para el retiro de escombros en respuesta a solicitudes de vecinos desde distintos puntos de la ciudad.



